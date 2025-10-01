NAPOLI (rgl) – Un paniere calato da un balcone, un uomo che tenta di impossessarsi del denaro e l’intervento fulmineo della Polizia: così, nel pomeriggio di ieri, a Barra, è finita la corsa di un 52enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per tentata truffa aggravata, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti del Commissariato San Giovanni, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre si avvicinava al paniere calato da un’anziana residente, con l’intenzione di prelevare i contanti destinati al pagamento di un presunto pacco. Alla vista della pattuglia, il sospettato si è dato a precipitosa fuga, cercando riparo all’interno di un plesso scolastico per confondersi tra le persone presenti. Ne è nato un inseguimento serrato, conclusosi con il blocco dell’uomo non senza difficoltà: il 52enne ha infatti opposto resistenza, ingaggiando una colluttazione con gli operatori prima di essere immobilizzato. Gli accertamenti hanno confermato i sospetti degli agenti: poco prima il malvivente si era spacciato per corriere, tentando di convincere la vittima a consegnare denaro in cambio di un pacco mai ordinato.