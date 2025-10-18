NAPOLI (rgl) – Ha provato a sfuggire tra i binari, ma la fuga è durata pochi metri.

Un 28enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, nei pressi della Stazione di Napoli Centrale, dove gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania – Reparto Operativo di Napoli Centrale stavano effettuando controlli mirati nell’area ferroviaria. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, cercando di confondersi tra i viaggiatori. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, lo hanno seguito e dopo un breve inseguimento lo hanno bloccato non senza difficoltà, al termine di una colluttazione. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un involucro di hashish del peso di circa 120 grammi e di un secondo involucro con circa 4 grammi di marijuana. La successiva perquisizione nell’abitazione del 28enne ha permesso di rinvenire quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, indizi chiari di un’attività di spaccio. Per questi motivi, il giovane è stato arrestato.