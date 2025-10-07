NAPOLI (rgl) – Facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel settore dell’assistenza domiciliare e garantire servizi qualificati per minori e persone non autosufficienti: è questo l’obiettivo del nuovo Registro comunale per Assistenti Familiari e Babysitter, presentato oggi a Palazzo San Giacomo alla presenza dell’assessora ai Giovani e al Lavoro Chiara Marciani, del consigliere comunale Sergio Colella, ideatore dell’iniziativa, del presidente della commissione Giovani e Lavoro Luigi Musto e del consigliere aggiunto Savary Ravendra Jeganesan. Il Registro, accessibile a tutti i cittadini napoletani, raccoglierà i profili di professionisti qualificati, italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, che intendono offrire assistenza a bambini da 0 a 12 anni e a persone non autosufficienti. I dati, consultabili online, includeranno informazioni verificate su competenze, disponibilità e referenze, nel pieno rispetto della privacy. L’iscrizione è aperta tutto l’anno e prevede requisiti specifici, tra cui maggiore età, residenza nel Comune di Napoli da almeno sei mesi, idoneità sanitaria certificata, assenza di condanne penali, titolo di soggiorno valido per gli stranieri e conoscenza della lingua italiana (livello A2 minimo), oltre a titoli di studio o esperienza documentata nel settore. L’assistenza sarà a carico delle famiglie, che dovranno stipulare un contratto individuale di lavoro secondo la normativa vigente, con accesso al servizio esclusivamente tramite Spid, Cie, o Cns.

L’assessora Marciani ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Crediamo che il registro per assistenti familiari, badanti e babysitter sia una grande opportunità non solo per le famiglie che cercano persone che possano prendersi cura dei propri cari, ma anche per tante persone che cercano lavoro nella nostra città. Grazie al registro possiamo unire domanda e offerta in modo sicuro sulla piattaforma del Comune di Napoli. Siamo certi di poter offrire un servizio molto importante a tante famiglie della nostra città”. Per Sergio Colella, ideatore del progetto, il registro risponde anche a esigenze demografiche: “La popolazione italiana e quindi anche quella napoletana sta invecchiando sempre di più, e c’è sempre maggiore bisogno di assistenza. Con questo strumento riusciremo a far confluire domanda e offerta, daremo possibilità di lavoro a tantissime persone e sarà un grande aiuto anche per le famiglie”. Il presidente della Commissione Giovani e Lavoro Luigi Musto ha evidenziato come l’iniziativa rientri in un più ampio percorso di politiche giovanili: “Il Registro è un esempio concreto di come possiamo creare opportunità reali per i cittadini, valorizzando competenze e promuovendo inclusione sociale”. Infine, il consigliere aggiunto Savary Ravendra Jeganesan, portavoce delle comunità straniere, ha dichiarato: “Accolgo con entusiasmo questo strumento che favorisce l’integrazione e offre nuove possibilità di lavoro regolare e qualificato. È un passo importante per garantire dignità e sicurezza a tanti cittadini, italiani e stranieri”.