NAPOLI (rgl) – Da Barcellona a Napoli in appena due giorni: un’auto di lusso rubata all’aeroporto catalano è stata recuperata nel quartiere Pianura dalla Polizia Metropolitana di Napoli. È la prima operazione messa a segno dal Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (Nisa), il nuovo reparto investigativo dedicato al contrasto della criminalità stradale e ambientale. Il veicolo, una Renault Arkana dal valore commerciale di circa 40mila euro, è stato rintracciato grazie a un’attività mirata di intelligence sul territorio. Gli agenti hanno intercettato l’automobile alla periferia occidentale della città, sottraendola così alla disponibilità della criminalità organizzata, che secondo gli inquirenti sarebbe coinvolta in un traffico illecito di veicoli rubati a livello internazionale. Il ritrovamento non rappresenta solo il recupero di un bene, ma segna anche l’avvio operativo del Nisa, struttura nata per rafforzare le azioni di presidio e investigazione in settori cruciali come la sicurezza stradale e la tutela ambientale.