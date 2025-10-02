NAPOLI (rgl) – Una violenta aggressione consumata in strada, sotto gli occhi increduli dei passanti, si è trasformata in un tempestivo intervento di tutela per una minore. È accaduto a Napoli, lungo via Diocleziano, dove gli agenti dell’Ufficio Attività Investigative del servizio Sanzioni Amministrative, impegnati in un servizio di notifica di atti giudiziari in abiti civili, hanno assistito a una scena drammatica: un uomo stava colpendo con forza una ragazzina, facendola cadere a terra. I poliziotti non hanno esitato a intervenire: hanno immobilizzato l’aggressore e messo in sicurezza la vittima. Pochi istanti dopo, la verità: la ragazza era la figlia dell’uomo, appena tredicenne. Informato il Pubblico Ministero di turno, il padre è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Contestualmente, la Polizia Locale ha attivato il Tribunale per i Minori, che ha disposto l’immediato coinvolgimento degli assistenti sociali competenti per il territorio e l’affidamento della giovane ad altri familiari.