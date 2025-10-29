mercoledì, Ottobre 29, 2025
Napoli, aggressione armata in centro storico: due uomini in manette per rapina a turista

CampaniaNapoliCronaca
NAPOLI (rgl) – Paura ieri pomeriggio in pieno centro storico per un turista americano vittima di una rapina armata in Diomede Marvasi, zona Porta Nolana. Due uomini, armati di coltello, lo hanno avvicinato strappandogli una collana e un orologio di pregio, provocando lievi lesioni alla vittima, che però ha rifiutato il trasporto in ospedale. La tempestiva reazione della Polizia Locale, in servizio nell’unità operativa Avvocata, ha permesso di bloccare i responsabili dopo un concitato inseguimento iniziato a bordo dell’auto di servizio e proseguito a piedi tra le vie del centro. La refurtiva è stata recuperata. Gli arrestati, entrambi cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno e con precedenti per reati simili, sono stati condotti alla casa circondariale di Poggioreale. La Procura, rilevata la pericolosità sociale dei due, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

