NAPOLI (rgl) – Mattinata di controlli e multe nel centro storico e nella zona nord di Napoli, dove la Polizia Locale e gli ispettori di Asia hanno intensificato le verifiche contro il conferimento irregolare dei rifiuti e la vendita abusiva di prodotti alimentari. Nel cuore della città, tra via Paladino, via San Biagio dei Librai e piazza Dante, gli agenti dell’unità operativa Avvocata hanno sanzionato i titolari di cinque attività commerciali per errata separazione dei rifiuti e scorretta esposizione dei bidoncini assegnati. Due cittadini sono stati inoltre multati per conferimento irregolare dei rifiuti, in violazione del regolamento comunale. Parallelamente, il personale dell’unità operativa Scampia è intervenuto nella zona dei Camaldoli, dove ha effettuato un controllo su un venditore ambulante di frutta e verdura che occupava parte del marciapiede nei pressi di una scuola. L’uomo, risultato privo di autorizzazione, è stato sanzionato per vendita abusiva di prodotti alimentari, occupazione illegale di suolo pubblico ed esposizione di generi alimentari agli agenti atmosferici e inquinanti. La merce – per un totale di 49 chili di frutta e verdura – è stata sequestrata e conferita sul posto in un autocompattatore di Asia.