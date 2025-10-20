NAPOLI (rgl) – Serata di paura nella zona orientale della città. Poco prima delle 22, un violento incendio è divampato in via Principe di Napoli, nel quartiere Ponticelli, all’interno di un capannone industriale conosciuto come “Martinelli”, utilizzato come deposito di ricambi auto. Le fiamme, visibili a grande distanza, hanno rapidamente avvolto la struttura, sprigionando una densa colonna di fumo nero che ha allarmato i residenti dell’area. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, allertati da diverse segnalazioni giunte al numero di emergenza 112, insieme a numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del capannone. Le attività di spegnimento sono tuttora in corso.