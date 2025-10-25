NAPOLI (rgl) – Oltre mille schede telefoniche, già attivate e pronte per essere utilizzate in una rete di attività criminali, sono state sequestrate dalla Polizia Locale di Napoli nel corso di un’importante operazione condotta dagli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali. L’intervento è scattato in piazza De Nicola, nei pressi dell’ex Tribunale, dove gli agenti hanno individuato un punto vendita di telefonia mobile che gestiva un vero e proprio traffico di sim “fantasma”: carte intestate a soggetti ignari o sprovviste di documenti d’identità validi. Le schede, appartenenti a un operatore internazionale, venivano cedute in violazione delle normative sulla tracciabilità delle utenze e utilizzate per finalità illecite, in alcuni casi riconducibili — secondo le prime indagini — a circuiti di criminalità organizzata.

LE ATTIVITA’ COLLEGATE – Le sim sequestrate trovavano impiego in diversi ambiti del malaffare: Commercio online di merce contraffatta, Distribuzione di materiale pirotecnico irregolare, Traffico di armi e accessori illegali e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno inoltre rivelato che molte utenze erano usate per truffe telefoniche e informatiche, spesso ai danni di persone anziane: chiamate ripetute e ingannevoli finalizzate all’acquisizione fraudolenta di denaro o dati sensibili. Secondo gli inquirenti, tali condotte potrebbero configurare reati gravi come la sostituzione di persona, la truffa, la ricettazione, oltre a violazioni legate al traffico di droga e armi. Verranno inoltre valutate le responsabilità amministrative per la mancata identificazione dei titolari delle utenze in materia di antiriciclaggio e sicurezza delle comunicazioni.

GLI SVILUPPI E GLI AVVISI AI CITTADINI – Tutto il materiale sequestrato — schede SIM, documenti e apparati di supporto — è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti tecnici. Gli operatori di telefonia sono stati immediatamente allertati per procedere al blocco e tracciamento delle utenze coinvolte. La Polizia Locale di Napoli ha sottolineato come la disponibilità di sim intestate fittiziamente rappresenti un fattore abilitante di numerosi reati, agevolando frodi, traffici illegali e truffe ai danni dei cittadini più vulnerabili. Le autorità invitano la popolazione a diffidare di contatti sospetti, non fornire dati personali o codici bancari a interlocutori sconosciuti e segnalare tempestivamente ogni anomalia alle forze dell’ordine o al proprio operatore telefonico.