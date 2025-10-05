NAPOLI (rgl) – Continuano senza sosta i controlli della Polizia Locale di Napoli per contrastare degrado, irregolarità commerciali e pericoli legati alla movida cittadina. Gli agenti hanno svolto, negli ultimi giorni, una serie di interventi mirati in diverse zone del capoluogo, con particolare attenzione al centro storico, alle aree perimetrali allo stadio “Maradona” e ai quartieri della movida di Chiaia e dell’Avvocata.

CONTROLLI ANTI ALCOL IN ZONA MOVIDA – In piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli e nelle strade adiacenti, note mete di aggregazione giovanile, la Municipale ha intercettato nove ragazzi tra i 16 e i 17 anni intenti a consumare bevande alcoliche. Le verifiche hanno consentito di risalire a due minimarket della zona che avevano venduto illegalmente gli alcolici ai minori. I titolari sono stati sanzionati ai sensi della legge 125/2001, che vieta la somministrazione e la vendita di alcol a chi non ha compiuto 18 anni. I ragazzi, invece, sono stati affidati ai genitori, formalmente diffidati a vigilare sul comportamento dei propri figli.

INTERVENTI AL “MARADONA” – Sempre alta l’attenzione nelle aree attorno allo stadio Diego Armando Maradona, dove i cittadini avevano segnalato scorribande di motocicli e rumori molesti nelle ore serali. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 19 veicoli e accertate 16 violazioni al Codice della Strada, tra cui: 3 per mancanza di assicurazione; 2 per responsabilità solidale del proprietario; 1 per circolazione con veicolo già sottoposto a fermo; 2 per guida senza patente (uno dei conducenti è stato denunciato per recidiva); 2 per incauto affidamento; 2 per guida senza casco; 2 per mancata revisione e 1 per sosta sul marciapiede e 1 per mancanza di documenti. I controlli hanno permesso di rafforzare la sicurezza stradale e la quiete pubblica in un’area spesso teatro di comportamenti pericolosi.

BLITZ TRA CHIAIA E AVVOCATA – Le verifiche hanno interessato anche i quartieri Chiaia e Avvocata, dove gli agenti hanno sanzionato 15 attività per violazioni alle norme sul commercio e sul rumore. Tra le infrazioni riscontrate: occupazioni abusive di suolo pubblico, installazioni irregolari di pannellature, diffusione di musica senza autorizzazione e pubblicità non conforme.