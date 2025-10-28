NAPOLI (rgl) – Prima il furto di oggetti sacri in convento, poi le telefonate minacciose con una richiesta di denaro per riaverli indietro. Ma la “suora truffata” si è trasformata in esca perfetta per incastrare il ladro, grazie a un piano orchestrato dalla Polizia di Stato. È finito così in manette un 38enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di furto ed estorsione, arrestato nella mattinata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Tutto è iniziato quando suor Gemma, religiosa dell’istituto “Suore di Gesù Redentore”, si è presentata in Questura per denunciare il furto di alcuni oggetti sacri. Durante la deposizione, ha raccontato agli agenti di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che pretendeva 2000 euro in cambio della restituzione della refurtiva. Proprio mentre la donna stava formalizzando la denuncia, il telefono ha squillato di nuovo: era il ricattatore. Grazie al sangue freddo della suora e alle indicazioni degli operatori, è stato fissato un incontro “trappola” in piazza Garibaldi, il luogo scelto per la consegna dei soldi. Sul posto si sono posizionati i Falchi della Squadra Mobile, che hanno organizzato un appostamento discreto. Pochi minuti dopo, il 38enne è arrivato all’appuntamento: ha ritirato la somma — consegnata da un agente in borghese che si è finto un amico della religiosa — e ha consegnato gli oggetti rubati. Non ha fatto in tempo a rendersi conto della trappola: i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato sul posto. La refurtiva, composta da oggetti sacri di valore religioso, è stata riconsegnata alle suore, mentre l’uomo è stato condotto in Questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.