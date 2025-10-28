martedì, Ottobre 28, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, suora ricattata per riavere gli oggetti sacri rubati: 38enne bloccato dai Falchi

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
1 min.read

NAPOLI (rgl) – Prima il furto di oggetti sacri in convento, poi le telefonate minacciose con una richiesta di denaro per riaverli indietro. Ma la “suora truffata” si è trasformata in esca perfetta per incastrare il ladro, grazie a un piano orchestrato dalla Polizia di Stato. È finito così in manette un 38enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di furto ed estorsione, arrestato nella mattinata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Tutto è iniziato quando suor Gemma, religiosa dell’istituto “Suore di Gesù Redentore”, si è presentata in Questura per denunciare il furto di alcuni oggetti sacri. Durante la deposizione, ha raccontato agli agenti di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che pretendeva 2000 euro in cambio della restituzione della refurtiva. Proprio mentre la donna stava formalizzando la denuncia, il telefono ha squillato di nuovo: era il ricattatore. Grazie al sangue freddo della suora e alle indicazioni degli operatori, è stato fissato un incontro “trappola” in piazza Garibaldi, il luogo scelto per la consegna dei soldi. Sul posto si sono posizionati i Falchi della Squadra Mobile, che hanno organizzato un appostamento discreto. Pochi minuti dopo, il 38enne è arrivato all’appuntamento: ha ritirato la somma — consegnata da un agente in borghese che si è finto un amico della religiosa — e ha consegnato gli oggetti rubati. Non ha fatto in tempo a rendersi conto della trappola: i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato sul posto. La refurtiva, composta da oggetti sacri di valore religioso, è stata riconsegnata alle suore, mentre l’uomo è stato condotto in Questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Lite tra conviventi ad Arzano: accoltella e morde il compagno, poi gli lancia addosso un mobile
Next article
Casalnuovo, sei arresti per mafia ed estorsioni: il boss impartiva ordini dal carcere
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com