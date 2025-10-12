Napoli, suore sventano un furto a scuola: denunciato un 29enne

NAPOLI (rgl) – La finestra è spalancata, l’occasione sembra perfetta. Un 29enne di San Giorgio a Cremano, approfittando del silenzio di una scuola elementare in corso San Giovanni a Teduccio, pensa di poter entrare inosservato e arraffare qualcosa di valore. Forza la zanzariera, si introduce all’interno, ma non ha fatto i conti con le inquiline inattese: alcune suore che vivono nell’istituto. Le religiose, spaventate ma pronte a reagire, cominciano a urlare e chiamano subito il 112. Il ladro, colto di sorpresa, fugge nello stesso modo in cui era entrato, inseguito solo dalle loro grida e da una buona dose di paura. I carabinieri della compagnia di Poggioreale, arrivati in pochi minuti, hanno raccolto le testimonianze delle suore e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza. Poco dopo, il 29enne è stato identificato e denunciato per tentato furto e danneggiamento. Un colpo fallito, dunque, grazie al coraggio delle religiose e alla rapidità delle forze dell’ordine. Ma non è stato l’unico episodio della giornata. Sempre a San Giovanni a Teduccio, i militari hanno denunciato un 27enne incensurato, sorpreso a rubare oltre 250 euro di prodotti dagli scaffali di un supermercato. Il giovane, bloccato dal personale e poi consegnato ai carabinieri, dovrà rispondere di furto aggravato. Nel bilancio dei controlli straordinari del territorio, però, spicca anche un intervento legato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Due giovani, Andrea M. e Andrea P., di 25 e 22 anni, entrambi residenti nel quartiere di Ponticelli, hanno tentato di eludere un posto di blocco. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Velotti, dove i carabinieri hanno bloccato l’auto. La perquisizione ha portato alla luce 70 grammi di cocaina nascosti negli slip del 25enne e 14 bustine di marijuana nel marsupio del passeggero. Trovati anche contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per entrambi sono scattate le manette: ora si trovano nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. L’operazione, parte di un servizio mirato di controllo del territorio nella periferia orientale di Napoli, ha permesso inoltre di segnalare quattro giovani assuntori di droga alla Prefettura e di elevare 27 sanzioni al codice della strada.