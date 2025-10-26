NAPOLI (rgl) – Una notte di tensione a Napoli, nel rione Santa Lucia, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne di origini ucraine per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti dopo una segnalazione di lite familiare giunta alla Sala Operativa. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione mentre tentava di entrare nell’abitazione della donna, minacciandola. Bloccato tempestivamente dagli operatori, il 40enne è stato sottoposto ad arresto. Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo era già destinatario della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, aggravando così la sua posizione.