NAPOLI (rgl) – È un gesto apparentemente banale — una moneta lasciata sul cruscotto, una banconota passata con rassegnazione — ma dietro quel gesto si nasconde una forma di sottomissione quotidiana. È la tassa dell’illegalità che, a Napoli, si paga per paura di un graffio, di una minaccia, di una ritorsione. Un sistema che trasforma il bisogno di sicurezza in pizzo psicologico, una tassa sull’insicurezza. Parliamo dei parcheggiatori abusivi, una piaga che continua a intrecciarsi con la vita di chi cerca solo un posto per la macchina e finisce per scontrarsi con l’arroganza dell’illegalità. È proprio in questo contesto che, al Vomero, a pochi passi dall’ospedale pediatrico Santobono, si è consumata una scena di violenza assurda. Due nonni, con il cuore ancora in gola ma pieni di sollievo, erano appena arrivati per riabbracciare il loro nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Un momento di gioia dopo giorni di paura. Ma la felicità ha lasciato subito spazio alla tensione. Appena parcheggiata l’auto sulle strisce blu, un parcheggiatore abusivo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è avvicinato con tono deciso: “Sono 10 euro”. Il nonno si è rifiutato. Il 55enne ha insistito, convinto che quella fosse la “tariffa fissa” della zona. Al nuovo rifiuto, le parole si sono trasformate in minacce: “I 10 euro o t’appiccio ‘a macchina”. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, uno dei quali ha chiamato il 112. Pochi minuti dopo, sul posto sono arrivati i carabinieri. Ma neppure la presenza della divisa ha fermato l’uomo, che ha continuato a pretendere i soldi, inveendo contro la coppia. Quando i militari hanno cercato di calmarlo, il 55enne si è scagliato contro uno di loro, colpendolo con un pugno. È stato bloccato e ammanettato, ma neanche in caserma la furia si è placata. Durante le operazioni di identificazione ha danneggiato alcuni arredi e sferrato un calcio a un militare, minacciando di morte gli agenti e vantandosi di essere “invalido al 100%”, convinto di poterla fare franca. L’uomo è stato arrestato per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata estorsione.