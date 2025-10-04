NAPOLI (rgl) – Voleva trascorrere una notte in hotel, ma a tradirlo non è stato il check-in, bensì un allarme silenzioso. È così che un 25enne di origini siriane è finito in manette a Napoli, dopo aver tentato di registrarsi in una struttura ricettiva della zona Capodichino utilizzando un passaporto rubato e con generalità false. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica, quando la Polizia di Stato è intervenuta sul posto in seguito a una segnalazione del sistema “alloggiati web”, che aveva rilevato anomalie nei documenti presentati dall’ospite. Gli agenti del commissariato di Secondigliano, giunti immediatamente nella struttura, hanno identificato l’uomo e verificato che il documento mostrato era provento di furto: riportava i dati e la fotografia di un’altra persona. Durante il controllo, il giovane ha tentato di confermare le false generalità, ma le verifiche incrociate hanno consentito ai poliziotti di smascherarlo. È stato così sottoposto a fermo di indiziato di delitto, poiché gravemente indiziato di ricettazione, utilizzo di documento valido per l’espatrio provento di furto, sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale. All’esito della convalida, avvenuta mercoledì, il 25enne è stato trasferito in carcere.