domenica, Ottobre 5, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, uomo travolto sulle strisce in via Palermo: è in prognosi riservata

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Un attraversamento pedonale si è trasformato in pochi istanti in una scena di paura e soccorsi. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 15, in via Mario Palermo, nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, dove un uomo di 46 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Secondo una prima ricostruzione, il pedone sarebbe stato urtato da una Renault Captur condotta da un uomo di 63 anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Le condizioni del 46enne sono apparse da subito molto gravi: è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale del Mare, dove i medici hanno emesso un referto di prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente, come previsto dal Codice della Strada in caso di sinistri con feriti gravi, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare eventuali stati di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. In via cautelativa, gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Decoro urbano e sicurezza: maxi operazione della Polizia Locale a Napoli
Next article
Fuma una canna in strada: carabinieri scoprono 300 euro falsi in tasca, arrestato
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com