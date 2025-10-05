NAPOLI (rgl) – Un attraversamento pedonale si è trasformato in pochi istanti in una scena di paura e soccorsi. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 15, in via Mario Palermo, nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, dove un uomo di 46 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Secondo una prima ricostruzione, il pedone sarebbe stato urtato da una Renault Captur condotta da un uomo di 63 anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Le condizioni del 46enne sono apparse da subito molto gravi: è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale del Mare, dove i medici hanno emesso un referto di prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente, come previsto dal Codice della Strada in caso di sinistri con feriti gravi, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare eventuali stati di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. In via cautelativa, gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato.