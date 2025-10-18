CARINOLA (rgl) – Una bambolina Matrioska trasformata in nascondiglio per la cocaina. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Carinola, nel Casertano, che all’alba di oggi hanno arrestato un 38enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio, nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al contrasto del traffico di droga. L’operazione, condotta con il supporto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno, ha avuto come obiettivo l’abitazione dell’uomo, già da giorni sorvegliata dai militari per alcuni movimenti sospetti. Durante la perquisizione, il fiuto infallibile del cane antidroga “Thelma” ha permesso di individuare un nascondiglio inaspettato: all’interno di una Matrioska custodita in camera da letto, erano occultati 14 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Oltre alla droga, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro penale. Il 38enne, già gravato da precedenti per reati analoghi, è stato nuovamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.