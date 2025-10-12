NAPOLI (rgl) – Un’auto ferma al posto di controllo, un conducente troppo agitato e uno sguardo che tradisce l’inquietudine. È così che i carabinieri della stazione di Marianella, quartiere dell’area nord di Napoli, hanno scoperto un’arma clandestina nascosta nel vano motore di una vettura. A finire in manette Vincenzo O., 54 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo di routine, l’uomo ha mostrato segni evidenti di nervosismo. I militari, insospettiti, hanno deciso di approfondire la perquisizione. Dalle prime verifiche nell’abitacolo sono spuntate due dosi di hashish e quattro spinelli. Una quantità minima, ma che non giustificava affatto l’agitazione del conducente. Il sospetto è diventato certezza quando i carabinieri hanno esteso la ricerca al vano motore dell’auto: lì, nascosta con cura, c’era una pistola semiautomatica calibro 7,65, senza matricola né marchio di fabbrica, pronta all’uso con sei proiettili nel caricatore e altre due munizioni di riserva. L’arma, completamente clandestina, è stata sequestrata e sarà sottoposta a perizia balistica per accertarne la provenienza e verificare se sia stata impiegata in altri episodi criminali. Per il 54enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e porto illegale di arma clandestina, oltre alla segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato tradotto in carcere, dove resta in attesa di giudizio.