NOLA (rgl) – Un viaggio nel cuore della storia della Chiesa, tra fede, teologia e cultura.

Il Primo Concilio Ecumenico di Nicea, svoltosi nel 325 d.C., sarà al centro dell’incontro di studio “Nicea, ieri e oggi”, in programma venerdì 17 ottobre alle 18 presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo Vescovile di Nola. L’iniziativa, promossa dal Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola in collaborazione con la Biblioteca “San Paolino”, si inserisce tra gli eventi organizzati per celebrare i 1700 anni dal primo grande concilio della Chiesa universale, momento fondativo della dottrina cristiana e simbolo dell’unità della fede. Ad aprire i lavori saranno i saluti di monsignor Francesco Marino, vescovo di Nola, mentre a moderare l’incontro sarà la professoressa Teresa Piscitelli (Università Federico II), presidente del Centro di Studi. “Nel giugno dello scorso anno – ha ricordato la professoressa Piscitelli – abbiamo presentato con grande partecipazione il volume degli Atti del III Convegno paoliniano dedicato a “Paolino, Nola e il Mediterraneo”. Ora torniamo nel Salone dei Medaglioni per riflettere su Nicea, il primo concilio ecumenico, con il sostegno del vescovo Marino, che da sempre incoraggia le attività di ricerca e studio del Centro”.

Il programma prevede gli interventi di illustri relatori: il prof. Umberto Roberto (Università degli Studi di Napoli Federico II) su “Unità dell’impero e unità della Chiesa: contesto storico-politico del Concilio di Nicea”; il prof. Michel-Yves Perrin (École Pratique des Hautes Études, Parigi) su “Tra eresiologia e storia: chi sono gli avversari di Alessandro di Alessandria?”; il prof. Marco Rizzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) su “Il problema della data della Pasqua e le altre questioni organizzative e disciplinari discusse a Nicea” e mons. Francesco Iannone, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Duns Scoto” Nola-Acerra, su “Nicea: domande aperte”. A concludere l’incontro sarà l’Elevazione musicale “Consubstantialem Patri”, eseguita dal Coro Diocesano di Nola diretto dal maestro don Domenico De Risi, un momento di armonia e meditazione che suggellerà idealmente il legame tra fede e cultura. L’evento sarà trasmesso in diretta su Videonola (Canale 94 del digitale terrestre) e sul canale YouTube “inDialogo – Diocesi di Nola”.