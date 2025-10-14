NOLA (alads) – È scattato alle prime luci dell’alba il blitz della squadra Investigativa del commissariato di Nola, supportata dal personale della Squadra Mobile di Napoli, che ha portato all’arresto di un 47enne nolano, M.A., residente nel quartiere Gescal. L’uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria per i reati di rapina ed estorsione aggravata, commessi in passato nel Nord Italia. Individuato nella propria abitazione, il 47enne è stato bloccato dagli agenti e, dopo le formalità di rito, condotto presso il carcere di Poggioreale, dove dovrà scontare la pena stabilita.