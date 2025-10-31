NOLA (rgl) – Un finanziamento da record per garantire sicurezza e resilienza idrica: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 48 milioni di euro destinati a interventi cruciali su Capri e Nola. Il decreto ministeriale numero 223 del 16 settembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre, permette di realizzare opere previste nello “Stralcio attuativo 2025” del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico. Gli interventi riguardano il raddoppio della condotta sottomarina tra Punta Campanella e l’isola di Capri e l’adeguamento della condotta Santa Maria La Foce–Nola, con l’obiettivo di ridurre le dispersioni, migliorare la qualità dell’acqua e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture idriche. I lavori saranno eseguiti da Gori, sotto il coordinamento dell’Ente Idrico Campano. “Questi fondi rappresentano un passo fondamentale per una gestione moderna e sostenibile della risorsa idrica e per affrontare gli effetti della crisi climatica”, ha dichiarato Luca Mascolo, presidente dell’Eic. Raffaele Coppola, presidente del Distretto Sarnese-Vesuviano, ha aggiunto: “Dopo aver ridotto del 50% le perdite sulla rete di distribuzione cittadina, ora possiamo rafforzare le opere strategiche, garantendo maggiore capacità e sicurezza al sistema idrico”.