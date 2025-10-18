NOLA (rgl) – Profumi di miele, pane e verdure di stagione torneranno a riempire la villa comunale di Nola domenica 19 ottobre, per una nuova edizione del Mercato della Terra, l’appuntamento mensile promosso da Slow Food Agro Nolano. Un’iniziativa che unisce tradizione, sostenibilità e cultura alimentare, offrendo ai cittadini la possibilità di fare la spesa in modo consapevole e di incontrare direttamente i produttori del territorio. Dalle 9 alle 13, i visitatori potranno passeggiare tra gli stand e scoprire frutta e verdura di stagione, conserve, confetture, pane, formaggi, legumi, olio, miele e uova, tutte produzioni locali realizzate nel rispetto dell’ambiente e del lavoro agricolo. Alle 11 spazio all’approfondimento con un nuovo Laboratorio del Gusto dedicato al mondo dei mieli artigianali e al polline di qualità, a cura di Alessandra Guida dell’Apicoltura Santamaria, che guiderà il pubblico in un percorso sensoriale tra aromi, colori e sapori. Il Mercato della Terra non è solo un luogo dove acquistare, ma anche un punto d’incontro e di dialogo tra chi produce e chi consuma. Un’occasione per riscoprire i sapori autentici della nostra terra, sostenere l’economia locale e promuovere uno stile di vita più giusto, pulito e sostenibile.