NOLA (rgl) – Momenti di paura questa mattina in via Pepe, nel rione Gescal, dove un violento incendio ha avvolto un appartamento al piano terra di un condominio composto da quindici abitazioni. Le fiamme, divampate poco dopo le 8, hanno costretto all’evacuazione immediata dell’intero stabile, mentre una densa colonna di fumo si alzava visibile da diverse strade della zona. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. L’appartamento da cui si sarebbe originato l’incendio è andato completamente distrutto. Quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo: tre sono state assistite sul posto dal personale del 118, mentre una è stata trasportata all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola per accertamenti. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Nola e della stazione di San Gennaro Vesuviano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.