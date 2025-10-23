NOLA (rgl) – Ci sono eredità che non si misurano in metri quadrati o in titoli accademici, ma nel segno che lasciano nel cuore di una comunità. È questo il caso del professor Saverio Carillo, docente ordinario di Restauro Architettonico all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la cui passione per il patrimonio storico e la formazione dei giovani sarà celebrata venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 17.30, nel Salone dei Medaglioni del Palazzo Vescovile di Nola, durante il convegno dal titolo “Saverio Carillo e il plastico delle Basiliche di Cimitile”. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Save Saverio Carillo”, nasce per ricordare l’impegno didattico e umano di un docente che ha saputo trasformare la conoscenza del restauro in un ponte tra passato e futuro. A raccontarne la figura e la visione interverranno il sindaco di Nola Andrea Ruggiero, l’assessore ai Grandi Eventi Cinzia Trinchese, i professori Ornella Zerlenga, Pasquale Argenziano e Lorenzo Capobianco dell’Università Vanvitelli, Maria Carolina Campone della Scuola Militare “Nunziatella”, Carlo Ebanista dell’Università del Molise e Antonia Solpietro dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Nola. A moderare l’incontro sarà il giornalista Antonio Russo. Cuore dell’evento sarà la donazione al Museo Diocesano di Nola del plastico delle Basiliche di Cimitile, ultima grande impresa didattica del professor Carillo, realizzata con i suoi studenti. L’opera – che sarà consegnata dalla moglie del docente, Maria Carolina Campone, presidente dell’associazione “Save” – rappresenta l’unica riproduzione in scala del complesso paleocristiano e medievale di Cimitile, uno dei siti archeologici più significativi d’Europa. Concepito come un percorso stratigrafico, il plastico ricostruisce in modo dettagliato le principali basiliche del sito – San Giovanni, Santa Maria degli Angeli, Santo Stefano e San Tommaso – fino a culminare nella riproduzione della basilica vetus e della zona dell’antiquarium, con la fornace di San Gennaro e la chiesa di San Calionio. Un viaggio tridimensionale nel tempo e nella pietra, frutto di un lavoro collettivo che intreccia ricerca, didattica e devozione. Con questa donazione, il Museo Diocesano di Nola si arricchisce di un tassello di altissimo valore culturale e formativo. Un gesto che rafforza il legame tra il Museo e l’associazione “Save Saverio Carillo”, impegnata nella tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale, in continuità con lo spirito del professore che, con il suo insegnamento, aveva saputo far “parlare” le pietre della storia.