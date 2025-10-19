NOLA (alads) – Violenza e paura nella notte a Nola, dove un giovane extracomunitario è stato brutalmente aggredito nei pressi della stazione ferroviaria. L’episodio è poco dopo la mezzanotte e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo — senza fissa dimora e privo di documenti — sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di cinque o sei persone, poi datisi alla fuga in direzione del passaggio a livello della Villa comunale. A lanciare l’allarme è stato il vigilante di servizio alla stazione, che ha raccontato di aver udito delle urla provenire dalla banchina e, una volta avvicinatosi, di aver trovato la vittima riversa a terra, ferita e sanguinante. Il giovane è stato soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove i medici hanno riscontrato fratture e ferite alla testa e una lesione a un polmone: il giovane è in prognosi riservata. Sul caso indaga la Polizia di Stato del commissariato di Nola che ha già avviato le procedure di acquisizione delle immagini di videosorveglianza della stazione ferroviaria e del sistema comunale.