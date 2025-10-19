CARDITO (rgl) – Il Nola rialza la testa e lo fa nel modo più bello: con una vittoria netta, pesante e convincente nel derby contro l’Acerrana. Al “Papa” di Cardito i bianconeri di mister Giampà calano un poker spettacolare (4-0) e tornano al successo dopo due stop consecutivi contro Heraclea e Fidelis Andria. Nonostante le assenze pesanti di Faella e Izzillo (out per infortunio) e Cipolla (squalificato), il tecnico nolano conferma la sua filosofia offensiva e si affida a Dell’Orfanello, Guarracino e Ahmetaj per guidare l’assalto. Il Nola parte fortissimo e mette subito alle corde gli ospiti. Al 17’ arriva il vantaggio: splendida combinazione tra Guarracino e Dell’Orfanello, cross perfetto e Ahmetaj non perdona sotto porta. Passano sei minuti e i bianconeri raddoppiano: lancio millimetrico di Berardocco per Estrella, che supera Merola con un sombrero e deposita in rete per il 2-0. Il dominio nolano continua e al 29’ arriva anche il tris, ancora con un ispirato Guarracino che serve l’assist del 3-0, finalizzato di testa da Ahmetaj, autore di una doppietta. Nella ripresa, il Nola non si accontenta e continua a spingere: Ahmetaj centra l’incrocio dei pali, poi Estrella colpisce la traversa. Il poker arriva al 58’, ancora con il bomber brasiliano che, servito dal solito Dell’Orfanello, sigla la doppietta personale e chiude definitivamente i conti. Solo al 62’ l’Acerrana prova una timida reazione con Piacente, che spreca da pochi passi. Per il resto è pura gestione: il Nola controlla, amministra e si gode una serata da protagonista assoluto. Con questa vittoria, i bianconeri ritrovano morale, punti e fiducia, rilanciandosi nella corsa alle zone alte della classifica e regalando al pubblico nolano un derby da ricordare.

LE DICHIARAZIONI – “Venivamo da una bella settimana carica di tensione – ha dichiarato mister Domenico Giampà –I ragazzi hanno lavorato bene, credo sia stata la migliore settimana da quando sono a Nola. Finalmente i ragazzi sono stati ripagati. Ora però c’è necessità di essere equilibrati. Tifosi, ultras, società, ambiente. Ci vuole equilibrio. Questa squadra può far divertire ma non dobbiamo nè esaltarci nè deprimerci. E’ una squadra giovane guidata da due veterani come Izzillo e Berardocco. Stiamo raccogliendo sicuramente meno di quel che meritiamo ma stiamo sempre lavorando bene. I ragazzi hanno fame e danno sempre il massimo. Mi emozionano in settimana per come si allenano più che in gara. Quello che hanno seminato in questi giorni hanno raccolto. Anche noi come staff dobbiamo essere bravi ora a mantenere l’equilibrio“.

IL TABELLINO

NOLA- ACERRANA 4-0

NOLA: Montalti, Capone (61′ Luan Silva), Dell’Orfanello, D’Amore (87′ Romano), Setola, Nunziante, Marcelli (87′ Papa), Berardocco, Estrella (85′ Iannello), Ahmetaj (72′ Fangwa), Guarracino. A disposizione: De Franceschi, Cacciatore, Torma, Severino. Allenatore: Domenico Giampà.

ACERRANA: Merola, Lomasto (53′ Padovano), Orta (46′ Talamo), Galeotafiore, Piacente, Sasso, Iannone (70′ Schiavino), Palma (53′ Serio), Franzese, Pinzolo (46′ Siciliano), Barone. A disposizione: Colella, Osagie, Ballarino, Picardi. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

ARBITRO: Aurisano di Campobasso (assistenti Di Muzio di Foggia e Palazzo di Campobasso).

RETI: Ahmetaj 17′, 28′, Estrella 23′, 58′

NOTE: ammoniti Berardocco e Capone per il Nola, Franzese per l’Acerrana.