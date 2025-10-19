Nola, rapinatori armati aggrediscono gioielliere e sparano un colpo

NOLA (rgl) – Una sabato sera di paura quello di ieri sera a Nola dove un gioielliere è stato vittima di una rapina a mano armata mentre stava rientrando nella propria abitazione poco dopo il tramonto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava rincasando, in zona Stella, quando è stato avvicinato da due individui con il volto coperto, che gli hanno intimato, puntandogli contro una pistola, di consegnare il borsello contenente l’incasso della giornata. Alla reazione istintiva del gioielliere, uno dei malviventi ha esploso un colpo d’arma da fuoco che, fortunatamente, non ha colpito nessuno: il proiettile si è conficcato nel battiscopa dell’androne del palazzo. Solo allora la vittima, sotto choc, ha ceduto la borsa, mentre i rapinatori si sono dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Nola, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze dei residenti. La gravità dell’episodio ha spinto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a disporre l’immediata intensificazione dei controlli e dei servizi di vigilanza in tutta l’area nolana. In una nota ufficiale, la Prefettura ha reso noto che la vicenda sarà oggetto di discussione nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, già convocato per la giornata di domani, 20 ottobre, a Palazzo di Governo.