Nola, ruba un’auto e tenta il cavallo di ritorno: arrestato 52enne

NOLA (gioloc) -​ I furti d’auto a Nola rappresentano da tempo un problema crescente, con cittadini preoccupati per la sicurezza. L’ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi in una vicenda sorprendente: il protagonista è un insospettabile commerciante nolano di 52 anni. La sua condotta non si è limitata al furto di una vettura, nella zona dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, ma anche la pretesa un riscatto in denaro per la loro restituzione. Una pratica nota come “cavallo di ritorno”. La vicenda si è conclusa in serata grazie all’intervento congiunto della Squadra Investigativa di Nola e della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dopo la denuncia di un cittadino esasperato. Gli agenti hanno atteso, con pazienza, che il criminale incassasse la somma di denaro, prima di pedinarlo e bloccarlo mentre accompagnava la vittima sul luogo del ritiro dell’auto rubata. Il 52enne è stato quindi arrestato e dovrà rispondere dei reati di furto aggravato ed estorsione.