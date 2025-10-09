NOLA (rgl) – Un pomeriggio dedicato alla riflessione, alla consapevolezza e al dialogo sul valore della salute mentale. Il Lions Club Nola “Ottaviano Augusto”, presieduto da Maria Guadagno, celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale con il service “Salute mentale e benessere”, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 17.30 presso il Museo Storico Archeologico di Nola. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Cultura, si inserisce nel più ampio impegno dei Lions per la promozione del benessere psicologico e della prevenzione del disagio mentale, temi di grande attualità e impatto sociale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, del direttore del Museo, architetto Giacomo Franzese, e dei rappresentanti Lions Maria Guadagno e Gianmarco Scerbo, presidente della Zona 6, il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi dei relatori. Protagonisti dell’incontro saranno il dottor Paolino Cantalupo, psichiatra e autore del libro “L’enigma del desiderio”, e il dottor Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, che offriranno riflessioni e prospettive sul legame tra salute mentale, benessere individuale e comunità. A introdurre e moderare i lavori sarà Anna Maria Silvestro, presidente del Lions II Circoscrizione Distretto 108Ya, affiancata dagli interventi programmati dei soci Lions Marina Falco e Salvatore Napolitano. La conclusione del service sarà affidata alla stessa Anna Maria Silvestro, che sottolineerà il valore della rete Lions come presidio di cittadinanza attiva e promotore di salute pubblica. All’evento parteciperanno anche gli istituti scolastici I.S. Masullo Theti, rappresentato dalla dirigente Elisa De Luca, e il Liceo Albertini con il dirigente Rosario Cozzolino.