NOLA (rgl) – Grave incidente sul lavoro ieri sera a Nola, all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Un operaio di 53 anni, originario della provincia di Foggia, è caduto da un’altezza di circa due metri, battendo la testa, mentre stava montando una scaffalatura in un magazzino in allestimento per l’apertura di un nuovo punto vendita. L’uomo risulta regolarmente assunto dall’azienda che stava curando i lavori. Immediato l’intervento dei soccorsi: i medici del 118 hanno stabilizzato l’operaio sul posto e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola. A causa delle gravi condizioni, nella notte — intorno alle 5 del mattino — il lavoratore è stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Asl Napoli 3 Sud, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Parte dell’impalcatura è stata sequestrata per consentire gli approfondimenti tecnici.