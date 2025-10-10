VALLE DI MADDALONI (rgl) – Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri, quando un uomo di 70 anni è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione, ma ancora vivo, grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni. A dare l’allarme è stato il figlio dell’anziano, un 37enne residente a Sorrento, che da due giorni non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Preoccupato per il silenzio e temendo il peggio, ha chiamato i militari chiedendo un controllo immediato presso la casa di famiglia. Giunti sul posto, i carabinieri hanno tentato più volte di bussare e di accedere all’abitazione, ma le porte risultavano chiuse dall’interno. Di fronte all’evidente urgenza, hanno deciso di forzare l’ingresso: all’interno, l’uomo è stato trovato immobile sul letto, privo di sensi ma ancora in vita. È subito scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato d’urgenza il settantenne all’ospedale di Caserta. L’uomo, colpito da un grave malore, è ora ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. Una tragedia sfiorata, evitata solo grazie alla prontezza del figlio e alla tempestiva reazione dei carabinieri.