BENEVENTO (rgl) – Una notte di follia, un alterco per futili motivi e poi la violenza. Sono dodici i provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (Daspo Willy) emessi dal Questore della Provincia di Benevento nei confronti dei giovani protagonisti della rissa scoppiata nella notte del 4 maggio scorso davanti a un bar del centro di Buonalbergo, piccolo comune del Fortore. Erano circa le 3 del mattino quando una discussione nata per motivi banali tra alcuni avventori si è trasformata in una violenta colluttazione. Calci, pugni e spintoni si sono susseguiti per diversi minuti all’esterno del locale, tra l’incredulità e la paura degli altri clienti. La situazione ha provocato una grave turbativa dell’ordine pubblico e un serio rischio per l’incolumità dei presenti, costringendo all’intervento le forze dell’ordine. Grazie al lavoro dei carabinieri della stazione di Buonalbergo, i partecipanti alla rissa sono stati individuati e identificati. Successivamente, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Benevento ha avviato l’iter amministrativo per l’applicazione delle misure di prevenzione, culminato con la firma dei provvedimenti da parte del Questore. I destinatari del Daspo urbano non potranno accedere, per periodi variabili da uno a due anni, agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento situati nel centro cittadino, dalle 19 alle 6. Il divieto riguarda anche lo stazionamento nei pressi dei locali, misura ritenuta necessaria per impedire il ripetersi di episodi analoghi e per tutelare la sicurezza dei cittadini.