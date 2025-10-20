MUGNANO DEL CARDINALE (rgl) – Scoperta choc in una pasticceria artigianale del Baianese. Durante una serie di controlli mirati al rispetto delle normative ambientali e sanitarie, i carabinieri forestali del Nucleo di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’Asl di Avellino, hanno denunciato un artigiano 62enne del posto, titolare di un laboratorio dolciario. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno accertato la presenza di numerosi contenitori di oli esausti, accumulati da circa un anno e provenienti dall’attività di lavorazione dei dolciumi, senza alcuna procedura di smaltimento regolare. I controlli congiunti hanno inoltre portato alla constatazione di gravi carenze igienico-sanitarie, per le quali il personale dell’Asl ha impartito specifiche prescrizioni correttive al titolare. Alla luce delle violazioni riscontrate, il 62enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.