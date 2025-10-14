TORRE DEL GRECO (rgl) – Un passo concreto verso una sanità più vicina alle persone. L’Asl Napoli 3 Sud introduce un nuovo servizio di televisita dedicato ai rinnovi dei piani terapeutici per i pazienti oncologici già seguiti dalle strutture aziendali. L’obiettivo è chiaro: semplificare l’accesso alle cure, migliorare la qualità dell’assistenza e offrire una modalità più comoda e sicura per proseguire i trattamenti, senza la necessità di recarsi fisicamente in ospedale. Il servizio, riservato alle visite di controllo, consente ai pazienti di ricevere conferma e prosecuzione della terapia direttamente da casa, riducendo tempi di attesa e disagi legati agli spostamenti, soprattutto per chi vive situazioni di fragilità. Durante la televisita, il medico oncologo può valutare lo stato generale del paziente, esaminare gli esami clinici aggiornati e procedere al rinnovo della terapia in corso — ovvero la conferma di cure già impostate, senza modifiche a dosaggio o tipologia di farmaci. Un sistema che garantisce continuità assistenziale e al tempo stesso rispetto delle esigenze personali e cliniche del paziente. “L’azienda – afferma il direttore generale Giuseppe Russo – conferma il proprio impegno nell’adozione di strumenti digitali che migliorano l’efficienza dei servizi e favoriscono l’umanizzazione delle cure”. Per accedere al servizio, il percorso parte dalla richiesta dello specialista oncologo, che effettua una pre-prenotazione tramite il Cup regionale, verificando l’arruolamento del paziente. Al termine della visita, l’assistito riceve referto e stampa della pre-prenotazione; successivamente, potrà completare la procedura con la prescrizione del medico di famiglia e la prenotazione sul portale Sinfonia.