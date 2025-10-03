OTTAVIANO (rgl) – Crisi politica irreversibile a Ottaviano. Dopo settimane di tensioni e fratture interne alla maggioranza, il consiglio comunale è stato sospeso. A decretarlo è stato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha preso atto delle dimissioni presentate da 9 consiglieri su 16, un numero sufficiente a far venir meno la tenuta dell’organo consiliare. Con il provvedimento, il prefetto ha nominato commissario prefettizio il viceprefetto Roberto Esposito, già in servizio presso la Prefettura di Napoli, che da oggi assume la guida dell’Ente per la provvisoria amministrazione. Parallelamente è stata avviata la procedura di scioglimento del consiglio comunale. La crisi politica non è arrivata all’improvviso: le difficoltà nella maggioranza erano evidenti già da mesi. A pagare il prezzo della spaccatura è stata l’amministrazione guidata da Biagio Simonetti, eletto nel giugno 2023, che ha visto progressivamente erodersi il sostegno necessario a governare. Ora la gestione del Comune passa nelle mani del commissario prefettizio, in attesa che il procedimento amministrativo faccia il suo corso e si arrivi a nuove elezioni.