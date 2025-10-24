SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (rgl) – Ha le zampette insanguinate, i polpastrelli ustionati e il corpo che non regge più. È così che i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio trovano Bella, una pastore tedesco di cinque anni, riversa sull’asfalto in piazza della Repubblica, nel cuore della cittadina vesuviana. È sera, sono circa le 21, quando le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale riprendono una scena drammatica: una e-bike che risale da via Libertà, con un cane trascinato al guinzaglio, fino a quando l’animale crolla esausto in piazza. A dare l’allarme è un cittadino che assiste all’episodio e interviene con coraggio, intimando al biker di fermarsi e chiamando i carabinieri. L’uomo, un 39enne già noto alle forze dell’ordine, si arresta e prova a sollevare l’animale, ma Bella non riesce neanche a stare in piedi. Il sangue scorre sull’asfalto, il suo pianto strazia i presenti. Pochi minuti dopo arriva la gazzella dell’Arma: i militari ricostruiscono tutto. Il 39enne si era proposto come dog sitter e aveva preso in consegna la cagnolina da un 54enne incensurato di Volla, proprietario dell’animale. Da lì, in sella alla sua bici elettrica, l’ha trascinata per oltre 5 chilometri e mezzo, costringendola a correre legata a una catena a strozzo, fino al collasso. Entrambi gli uomini – il dog sitter e il proprietario – sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. Ma la crudeltà di questa storia ha anche acceso una fiammella di umanità. Il proprietario di Bella ha dichiarato di non voler più riprendere l’animale, ma a tendere la mano è stato il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico, che si è reso disponibile a prendersene personalmente cura e a garantire un nuovo affidamento. Nel frattempo, Bella è sotto le attenzioni dei veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud, che l’hanno ricoverata presso la clinica veterinaria di Torre del Greco, dove è costantemente monitorata e curata.