PIEDIMONTE MATESE (rgl) – Ha tentato di eludere un controllo stradale fornendo false generalità, ma è stato smascherato dai carabinieri e denunciato. È accaduto nella mattinata odierna, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese hanno fermato un 35enne del posto durante un servizio di controllo alla circolazione. Alla richiesta di documenti, l’uomo ha dichiarato le generalità del proprio fratello, nel tentativo di nascondere la sospensione della propria patente di guida, in vigore dal dicembre 2022. Tuttavia, gli accertamenti incrociati effettuati dai carabinieri hanno permesso di ricostruire la reale identità del soggetto e di verificare l’inganno. Il 35enne è stato denunciato in stato di libertà per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.