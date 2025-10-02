CASERTA (rgl) – Un fumo denso e scuro ha iniziato ad alzarsi da via Fontana, nel comune di San Pietro Infine, poco prima di mezzogiorno. Attimi di paura, questa mattina, per un incendio divampato all’interno di un box auto, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta è stato evitato il peggio. Intorno alle 11:30, una squadra proveniente dal distaccamento di Teano è intervenuta in un’abitazione di due piani fuori terra, attualmente disabitata, dove le fiamme avevano avvolto un garage di circa 15 metri quadrati utilizzato come deposito. All’interno erano custoditi vecchie biciclette, pneumatici e altre suppellettili, completamente distrutti dal rogo. Nonostante l’intensità del fuoco, i pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio e a impedire che le fiamme raggiungessero la struttura principale dell’abitazione. Terminate le operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza e non si registrano feriti.