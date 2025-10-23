NAPOLI (alads – amda) – Tempo di scadenze per pensionati e titolari di prestazioni assistenziali: l’Inps ha ufficialmente avviato, dal 16 settembre, la campagna Red ordinaria 2025, dedicata alla raccolta delle dichiarazioni reddituali riferite all’anno 2024. Un passaggio fondamentale per verificare il diritto e l’importo di alcune prestazioni economiche collegate al reddito, che dovranno essere aggiornate entro il 28 febbraio 2026. Il modello Red rappresenta uno strumento essenziale per garantire la correttezza delle prestazioni previdenziali e assistenziali: consente infatti all’Istituto di controllare se il beneficiario — e in alcuni casi anche il coniuge o i familiari — mantengano i requisiti reddituali previsti dalla legge. Sono interessati in particolare i titolari di: pensione di inabilità (invalidi civili al 100%, Legge 118/1971 art. 12); assegno mensile di assistenza (Legge 118/1971 art. 13); pensione ai ciechi civili (Legge 382/1970); pensione ai sordi (Legge 381/1970) e assegno sociale (Legge 335/1995 e Legge 118/1971). La dichiarazione è inoltre determinante per altre misure, come la maggiorazione sociale, l’integrazione al trattamento minimo e la somma aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima”). L’Inps sottolinea che la campagna Red è un momento particolarmente importante per i cittadini con disabilità titolari di pensioni o assegni di invalidità civile, pensioni per ciechi o per sordi. Comunicare puntualmente la propria situazione reddituale consente di evitare sospensioni o interruzioni delle prestazioni e di garantire continuità nei pagamenti. Per semplificare gli adempimenti, l’Istituto mette a disposizione servizi digitali accessibili e l’assistenza gratuita dei Caf e dei patronati convenzionati. Le modalità di presentazione sono due: quella online, accedendo con SPID, CNS, CIE o eIDAS al servizio “Red Precompilato” sul sito www.inps.it, nella sezione “Pensione e Previdenza → La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”, oppure tramite l’area personale MyINPS e quella tramite CAF o professionista abilitato, che potrà curare l’intera procedura per conto del cittadino. L’Inps ha già informato gli interessati attraverso i propri canali digitali: notifica su MyINPS, app IO, app INPS Mobile, messaggio sul cedolino della pensione e segnalazione nel servizio “Consulente digitale delle pensioni”. La scadenza per la presentazione del modello Red 2025 è fissata al 28 febbraio 2026. Chi non adempie nei termini rischia la sospensione o la revoca delle prestazioni collegate al reddito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.