PIANO DI SORRENTO (rgl) – Una serata di fine ottobre segnata dalla tragedia a Piano di Sorrento, dove un giovane centauro ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Erano da poco passate le 21 quando i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti in via delle Rose, allertati da alcuni residenti che avevano udito un forte rumore provenire dalla strada. Secondo una prima ricostruzione, Umberto Schisano, 29 anni, originario e residente a Sorrento, era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato purtroppo fatale: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma del giovane è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria per consentire gli accertamenti medico-legali, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

