LUSCIANO (rgl) – Una banale discussione si trasforma in violenza cieca, nel cuore di Lusciano, nel Casertano. Si sono concluse nella mattinata di oggi le indagini condotte dai carabinieri della stazione locale sull’aggressione avvenuta lo scorso 3 ottobre in piazza Vittoria, nei pressi di un noto bar del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato da una lite per futili motivi, degenerata in una vera e propria rissa che ha coinvolto più persone e lasciato a terra, ferito, un uomo di 47 anni di origine marocchina, residente a Trentola Ducenta. Le indagini, sviluppate attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e l’ascolto di diversi testimoni, hanno consentito di identificare cinque persone, tutte residenti a Lusciano, ritenute responsabili dell’aggressione. La vittima, colpita ripetutamente durante l’episodio, ha riportato lesioni guaribili in circa 40 giorni. I cinque, di età compresa tra 16 e 54 anni, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. Alcuni di loro risultano già noti alle forze dell’ordine, mentre altri sono incensurati. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’esito delle indagini, che proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.