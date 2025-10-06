AGROPOLI (rgl) – Una nuova drammatica vicenda di violenza domestica scuote il Cilento. Nel pomeriggio di venerdì, ad Agropoli, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 37enne del posto, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe aggredito la donna con un bastone da passeggio, colpendola e provocandole lesioni. L’episodio è l’ultimo di una serie di comportamenti violenti e vessatori che la vittima avrebbe subito nel tempo, fino alla richiesta d’intervento dei carabinieri che hanno posto fine all’incubo. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Agropoli, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip del Tribunale di Vallo della Lucania.