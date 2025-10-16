NAPOLI (rgl) – Il suo grido disperato ha squarciato la quiete di via Mariano Semmola, nel cuore del Rione Alto a Napoli, a pochi passi dal Policlinico. Un urlo di dolore, poi il silenzio, interrotto solo dal rumore dei passi e dal sangue che macchia l’asfalto. Quando i carabinieri della stazione di Capodimonte arrivano sul posto, trovano un’anziana donna di 86 anni riversa a terra, il volto tumefatto, i vestiti intrisi di sangue. A pochi metri, la folla dei residenti ancora sotto shock. A colpirla, secondo le prime ricostruzioni, il figlio di 44 anni, già noto per precedenti episodi di violenza domestica. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione della vittima, dove i vicini avevano già segnalato in passato urla e liti furiose. Dopo averla picchiata con violenza, l’uomo l’avrebbe trascinata per le braccia fino all’androne del palazzo, tentando poi di farla passare per una caduta accidentale. Quando ha visto arrivare i lampeggianti dei carabinieri, il 44enne ha provato a fuggire, ma è stato bloccato e arrestato poco dopo in una strada adiacente, ancora con i vestiti sporchi di sangue. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale, dove è tuttora ricoverata in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Per l’uomo sono scattate le manette: ora si trova nel carcere di Poggioreale, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.