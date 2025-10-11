SALERNO (rgl) – Una notte di terrore, finita grazie al sangue freddo e alla tempestività delle forze dell’ordine. È accaduto nel cuore di Salerno, proprio di fronte al comando provinciale dei carabinieri, dove due uomini, con il volto travisato, hanno messo a segno una rapina a mano armata all’interno di un’attività commerciale, tenendo in ostaggio il dipendente per diversi minuti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri e della polizia, C.D. e B.P. si sarebbero introdotti nel locale durante la notte, abbassando la serranda per impedire fughe o sguardi indiscreti. Armati di una pistola – poi risultata una replica a salve priva del tappo rosso – avrebbero minacciato il dipendente, costringendolo a consegnare l’incasso della giornata, pari a circa 1.200 euro. Le urla e i movimenti sospetti non sono però passati inosservati: plurime segnalazioni al 112 hanno fatto scattare l’intervento congiunto dei carabinieri della sezione Radiomobile e del personale della Questura di Salerno, che in pochi istanti hanno circondato l’edificio. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, la serranda è stata forzata e i militari hanno fatto irruzione, bloccando i rapinatori e mettendo in salvo il dipendente, visibilmente scosso ma illeso. Nel corso dei controlli, l’auto utilizzata dai malviventi è risultata rubata, mentre uno dei due arrestati era già sottoposto agli arresti domiciliari. I due sono ora indagati a vario titolo per rapina, sequestro di persona, porto abusivo di pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.