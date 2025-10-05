FRATTAMAGGIORE (rgl) – Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato per contrastare ogni forma di illegalità nell’area nord di Napoli. Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno passato al setaccio diverse zone della città. Durante l’operazione sono state identificate 54 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati 30 veicoli, uno dei quali sottoposto a sequestro amministrativo. Nel complesso sono state contestate 5 violazioni al Codice della Strada. L’attività si è concentrata anche sul fronte commerciale, con ispezioni in due esercizi pubblici. Per uno di questi è scattata la chiusura immediata per gravi carenze igienico-sanitarie, mentre il titolare di un secondo locale è stato denunciato per l’installazione abusiva di slot machine e per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti. Gli agenti hanno inoltre accertato che l’uomo esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la necessaria Scia, elevando a suo carico sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro.