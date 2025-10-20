POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Una giornata simbolo per il futuro della città e per l’intera area metropolitana di Napoli. Tra applausi, autorità e cittadini, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presenziato questa mattina alla posa della prima pietra del nuovo Ospedale di Comunità in via Cosimo Miccoli e all’inaugurazione dell’impianto comunale di compostaggio in via Passatiello. Due opere diverse, ma unite da un unico filo conduttore: innovazione, sostenibilità e servizi di prossimità al servizio della collettività.

L’OSPEDALE DI COMUNITA’ – Il nuovo Ospedale di Comunità, gestito dall’Asl Napoli 3 Sud e finanziato con fondi del Pnrr, sarà un presidio sanitario territoriale di riferimento per i pazienti con necessità di cure post-acute e a bassa intensità clinica. La struttura, il cui completamento è previsto entro l’estate 2026, offrirà servizi moderni e integrati, rafforzando la rete di assistenza locale e alleggerendo la pressione sugli ospedali principali. A rappresentare il Comune, il vicesindaco Domenico Leone, in sostituzione del sindaco Raffaele Russo, assente per motivi di salute. “La posa della prima pietra rappresenta un momento di grande orgoglio per Pomigliano – ha dichiarato Leone –. È un progetto che mette al centro la persona e porta sul territorio una sanità più vicina ai cittadini, più umana e moderna”.

L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO – Subito dopo, la cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di compostaggio comunale, un’opera strategica per la gestione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare. Avviato nel settembre 2023, il sito è in grado di trattare 24mila tonnellate annue di rifiuti organici e verdi, riducendo il conferimento in discarica e producendo compost di qualità per l’agricoltura locale. “Dopo anni di attesa – ha sottolineato Leone – diamo ai cittadini una struttura all’avanguardia. Pomigliano diventa così un modello di efficienza ambientale e innovazione sostenibile per tutta la Campania”.

DE LUCA: “SALTO DI CIVILTA’ PER LA CAMPANIA” – Nel suo intervento, il presidente Vincenzo De Luca ha definito Pomigliano d’Arco “una delle realtà simbolo della Campania moderna”, ricordando il percorso compiuto dalla Regione nella ricostruzione del ciclo integrato dei rifiuti. “Questo di Pomigliano – ha spiegato De Luca – è uno degli impianti simbolo della nostra rivoluzione ambientale. Qualche anno fa avevamo 4 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe: oggi le abbiamo quasi eliminate, creando un sistema autonomo ed efficiente”. E ancora: “Pomigliano non è un Comune qualsiasi. È una città industriale, un polo produttivo con Fiat, Avio, Leonardo, e ora anche un impianto di compostaggio e un ospedale di comunità. Oggi facciamo un salto di civiltà. Ma serve continuità: queste opere vanno completate, bisogna andare avanti, non tornare indietro”. Due cerimonie, due simboli di una Pomigliano che guarda al futuro, con infrastrutture pensate per migliorare la qualità della vita, tutelare l’ambiente e rafforzare il diritto alla salute. Una città che, come ha ricordato lo stesso De Luca, “rappresenta la Campania che cresce, che produce e che costruisce il proprio futuro con concretezza”.