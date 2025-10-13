POMIGLIANO (rgl) – Una città che si ferma per dire “no” al racket e all’usura, per riaffermare con forza i valori della legalità e del coraggio civile. Mercoledì 15 ottobre, Pomigliano d’Arco ospiterà la Giornata della Legalità, una manifestazione che unirà istituzioni, studenti, forze dell’ordine e associazioni in un’unica voce contro ogni forma di criminalità e prevaricazione. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, si articolerà in due momenti distinti ma strettamente connessi dal medesimo obiettivo: educare, ricordare e testimoniare che la legalità è la base di ogni convivenza democratica. La mattinata si aprirà alle ore 10, presso lo stadio comunale “Ugo Gobbato”, con la prima edizione della “Partita della Legalità”, un evento simbolico che vedrà in campo studenti, docenti, forze dell’ordine e rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Polisportiva. Una sfida dal valore altamente educativo che, spiegano dal Comune, vuole trasmettere ai più giovani il senso del rispetto delle regole, del gioco di squadra e della cittadinanza attiva. Nel corso della manifestazione saranno ricordate le vittime della camorra e omaggiati coloro che hanno dedicato la vita alla lotta alla criminalità organizzata. Il pomeriggio sarà invece dedicato a un momento istituzionale di grande rilievo: alle 18, in via Miccoli, si terrà l’inaugurazione della sede Fai-Antiracket di Pomigliano d’Arco, ospitata nei locali del Giudice di Pace. Un presidio concreto di legalità, che rafforza la rete territoriale a sostegno di imprenditori, commercianti e cittadini vittime di racket e usura. Alla cerimonia interverranno autorità civili, religiose e militari, tra cui il prefetto di Napoli Michele Di Bari, monsignor Pasquale Capasso, vicario generale della Diocesi di Nola, il sindaco Raffaele Russo, l’avvocato Arturo Rianna, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, l’avvocato Francesco Urraro, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, l’avvocato Italia Ferraro, presidente di Donne Giuriste Italia – sezione di Nola, e Salvatore Cantone, presidente Fai Pomigliano d’Arco. Parteciperanno inoltre l’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, e Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del Governo per le iniziative antiracket e antiusura. A concludere i lavori sarà Luigi Ferrucci, presidente nazionale della Fai, che ribadirà il valore della collaborazione tra Stato e cittadini nella lotta alla criminalità economica. “La Giornata della Legalità – spiegano dal Comune – sarà un’occasione di forte coesione civica e istituzionale, unendo la memoria al futuro e la testimonianza all’impegno quotidiano. Pomigliano vuole continuare a promuovere la cultura della denuncia, della giustizia e della memoria condivisa”.