POMPEI (rgl) – Voleva portare con sé un “pezzo” della città sepolta dal Vesuvio, ma il suo gesto gli è costato una denuncia. Un turista polacco di 40 anni è stato fermato e denunciato dai carabinieri per furto aggravato dopo aver raccolto e nascosto nello zaino alcuni frammenti di pietra e cocci antichi all’interno del Parco Archeologico di Pompei. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, nei pressi dell’Anfiteatro, una delle aree più visitate del sito. L’uomo, facilmente riconoscibile per un cappello con una vistosa piuma, è stato notato dal personale della sicurezza mentre si chinava più volte lungo la strada antica, raccogliendo dei frammenti di pietra. All’uscita del sito, in piazza Esedra, il turista è stato fermato e controllato dagli addetti alla vigilanza, che hanno immediatamente allertato i carabinieri del Posto Fisso di Pompei. Messo alle strette, il 40enne ha inizialmente tentennato, poi ha ammesso di aver raccolto i reperti, sostenendo però di non sapere che fosse vietato. “Volevo solo un ricordo della città sepolta dalle ceneri del Vesuvio”, avrebbe detto ai militari, dichiarando di volerli portare con sé in Polonia come souvenir. I frammenti, ritenuti beni archeologici di rilevanza storica, sono stati recuperati e restituiti alla direzione del Parco Archeologico, che ha espresso soddisfazione per la tempestiva collaborazione con i carabinieri e il personale della sicurezza. Ancora una volta, grazie al coordinamento tra Parco e forze dell’ordine, è stato sventato un tentativo di sottrarre – anche se in apparenza piccolo – una parte del patrimonio inestimabile di Pompei. Un gesto che, come ricordano gli operatori del sito, “non è mai un gioco o un souvenir, ma un furto alla memoria e alla storia dell’umanità”.