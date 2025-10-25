POMPEI (rgl) – Non c’è tregua per il Parco Archeologico di Pompei, il sito più celebre al mondo, dove un altro episodio di furto di reperti ha riportato l’attenzione sul tema della tutela del patrimonio storico. Dopo il caso del turista polacco di pochi giorni fa, stavolta a finire nei guai è stato un pensionato statunitense, denunciato dai carabinieri del posto fisso Scavi. L’uomo, in visita tra le rovine della città romana sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C., è stato notato da un altro turista mentre raccoglieva alcune pietre lungo via delle Ginestre, una delle aree più suggestive del parco. Quelle pietre, apparentemente comuni, fanno parte dell’inestimabile patrimonio archeologico di Pompei. Dopo averle raccolte, l’uomo le ha infilate nello zaino e si è diretto verso l’uscita di piazza Esedra. Ma il gesto non è sfuggito all’occhio attento di un visitatore, che ha subito avvisato una guardia giurata. In pochi minuti si è attivato l’efficiente sistema di collaborazione tra la Direzione del Parco, il servizio di sicurezza interna e i carabinieri, che hanno intercettato il turista mentre stava per lasciare l’area archeologica. Alla vista dei militari, il pensionato non ha opposto resistenza. All’interno dello zaino sono state ritrovate le pietre sottratte, subito restituite al personale del Parco. Alle domande dei carabinieri, l’uomo avrebbe tentato di giustificarsi dicendo: “Volevo solo portarle a casa come ricordo… fanno parte della mia collezione.” Una spiegazione che non lo ha risparmiato dalla denuncia per furto di beni culturali, reato previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.