CASERTA (rgl) – Un brivido di paura ha scosso la frazione Croce di Carinola nel comune di Carinola: una donna è precipitata, nel pomeriggio di ieri, in un dirupo profondo circa 10 metri mentre percorreva un sentiero accessibile da corso Vittorio Emanuele. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, specializzati nelle operazioni Speleo Alpino Fluviali. Grazie all’esperienza e alla precisione dei soccorritori, la donna è stata recuperata in sicurezza, senza ulteriori incidenti. Una volta messa in salvo, la donna è stata affidata al personale del 118 di Mondragone, che ha provveduto alle prime cure e al trasporto in ospedale per accertamenti e trattamenti medici.